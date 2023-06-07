МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Число отравившихся суррогатным сидром в России достигло 96 человек, 30 из них скончались, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В Самаре опровергли информацию о знаке качества у напитка "Мистер Сидр"

"По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", — сказано в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано 30 случаев летального исхода.

Также сообщается, что три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 — в тяжелом, 32 — в состоянии средней степени тяжести.

"На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 — средней степени тяжести, два — легкой степени тяжести", — сказано в сообщении ведомства.

Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, отметили в пресс-службе. Проведено 40 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета Минздрава России, Российской детской клинической больницы Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России, уточнили в министерстве.