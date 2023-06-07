МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Союз российских пивоваров выступает за разработку комплексных решений проблемы суррогатных слабоалкогольных напитков, в частости, ценовую привлекательность суррогатов для потребителей можно снизить введением минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, прокомментировал РИА Новости председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. В Самаре опровергли информацию о знаке качества у напитка "Мистер Сидр"

"Введение минимальной розничной цены позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей. Пиво, сидр, произведенные по традиционной технологии из качественного натурального сырья, не могут стоить дешево", — сказал Бриман.

От употребления суррогатного разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра, в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУМВД по Ульяновской области.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота. Российские депутаты и общественники в свою очередь просили профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. В Luding Group оценили влияние параллельного импорта на стоимость алкоголя

В Союзе российских пивоваров считают, что у государства уже не первый год есть все необходимые инструменты для борьбы как с недобросовестными, так и с нелегальными производителями алкогольной продукции, "однако, как показывает произошедшее, эти инструменты не используются в повседневной практике".

Например, продолжил Бриман, возникают вопросы, каким образом слабоалкогольная продукция, приведшая к отравлениям, оказалась зарегистрированной в Федеральном реестре алкогольной продукции, почему производитель, не имеющий основного технологического оборудования для производства пива и сидра, получил разрешение на работу.

Неясно также, "каким образом данная продукция могла два года реализовываться в легальных торговых точках, и почему за два года не был проверен ее состав". "Уверены, что никакие внеплановые проверки добросовестных легальных производителей не решат указанные выше проблемы", — сказал он. В АКИТ раскрылим объем нелегального онлайн-рынка алкоголя в России

ВИННАЯ ПРАКТИКА

В свою очередь МРЦ отлично зарекомендовала себя на рынке игристых вин и крепкого алкоголя, а ее введение на пиво, по мнению Бримана, не потребует затрат государства и может быть реализовано в самый короткий срок. Он считает, что минимальная розничная цена станет действенным механизмом борьбы с недобросовестными и нелегальными производителями, некачественной или низкокачественной продукцией.

Кроме того, союз полностью поддерживает инициативу Минпромторга по госрегулированию производства метанола, выступает за усиление контроля за реализацией слабоалкогольной продукции в рознице и готов предложить свою экспертизу для выработки решений, призванных не допустить повторения произошедшего.

Минпромторг РФ в январе сообщал, что считает преждевременным вводить в стране минимальную розничную цену на пиво в связи с непростой ценовой ситуацией на потребительском рынке. Федеральная антимонопольная служба России тоже считала нецелесообразным вводить МРЦ на пиво, опасаясь повышения цен.