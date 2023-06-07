Союз российских пивоваров: минимальная розничная цена — лучшая защита от суррогатов
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Союз российских пивоваров выступает за разработку комплексных решений проблемы суррогатных слабоалкогольных напитков, в частости, ценовую привлекательность суррогатов для потребителей можно снизить введением минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, прокомментировал РИА Новости председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
"Введение минимальной розничной цены позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей. Пиво, сидр, произведенные по традиционной технологии из качественного натурального сырья, не могут стоить дешево", — сказал Бриман.
От употребления суррогатного разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра, в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУМВД по Ульяновской области.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота. Российские депутаты и общественники в свою очередь просили профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.
В Союзе российских пивоваров считают, что у государства уже не первый год есть все необходимые инструменты для борьбы как с недобросовестными, так и с нелегальными производителями алкогольной продукции, "однако, как показывает произошедшее, эти инструменты не используются в повседневной практике".
Например, продолжил Бриман, возникают вопросы, каким образом слабоалкогольная продукция, приведшая к отравлениям, оказалась зарегистрированной в Федеральном реестре алкогольной продукции, почему производитель, не имеющий основного технологического оборудования для производства пива и сидра, получил разрешение на работу.
Неясно также, "каким образом данная продукция могла два года реализовываться в легальных торговых точках, и почему за два года не был проверен ее состав". "Уверены, что никакие внеплановые проверки добросовестных легальных производителей не решат указанные выше проблемы", — сказал он.
ВИННАЯ ПРАКТИКА
В свою очередь МРЦ отлично зарекомендовала себя на рынке игристых вин и крепкого алкоголя, а ее введение на пиво, по мнению Бримана, не потребует затрат государства и может быть реализовано в самый короткий срок. Он считает, что минимальная розничная цена станет действенным механизмом борьбы с недобросовестными и нелегальными производителями, некачественной или низкокачественной продукцией.
Кроме того, союз полностью поддерживает инициативу Минпромторга по госрегулированию производства метанола, выступает за усиление контроля за реализацией слабоалкогольной продукции в рознице и готов предложить свою экспертизу для выработки решений, призванных не допустить повторения произошедшего.
Минпромторг РФ в январе сообщал, что считает преждевременным вводить в стране минимальную розничную цену на пиво в связи с непростой ценовой ситуацией на потребительском рынке. Федеральная антимонопольная служба России тоже считала нецелесообразным вводить МРЦ на пиво, опасаясь повышения цен.
https://1prime.ru/health/20230607/840776544.html