МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия является популярным направлением для медицинского туризма в областях сердечно-сосудистой хирургии, протезирования и сложных хирургических патологий, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине", главврач клиник СамГМУ Николай Измалков. Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны

"В рамках медицинского туризма в Россию чаще всего приезжают за разного рода высокотехнологичными вмешательствами. По нашей практике это сердечно-сосудистая хирургия, травматология в разрезе протезирования суставов и челюстно-лицевой хирургии, а также лечение сложных хирургических патологий", — рассказал Измалков.

Он отметил, что для медтуризма в России наиболее востребованы крупные федеральные лечебные учреждения. Пациентов из других регионов они принимают на безвозмездной основе, пациентов из-за рубежа — платно. Чаще всего приезжают жители ближнего зарубежья, Индии и Египта.

"Для зарубежных туристов, в первую очередь, привлекательна цена. В Германию или Израиль ехать гораздо дороже при вполне сопоставимом качестве медицинской помощи. Сейчас технологии, особенно хирургические, достаточно стандартизированы, поэтому сложно найти что-то такое, что делали бы за рубежом, а в крупном федеральном центре в России нет. У нас также хорошая система подготовки кадров, которая позволяет обеспечить качественное лечение", — добавил эксперт.

В то же время Измалков подчеркнул, что важно в настоящий момент сконцентрироваться на развитии отечественного высокотехнологического оборудования. В частности, в РФ нет крупной аппаратуры вроде ангиографов, аппаратов КТ и МРТ, которые производились бы на территории РФ из отечественных компонентов. Измалков уточнил, что этот вопрос постепенно решается. Так, например, медучреждения уже используют отечественные аппараты УЗИ и артроскопические стойки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.