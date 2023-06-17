В Роспотребнадзоре предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: осенью может произойти подъем заболеваемости COVID-19
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Осенью в России ожидается подъем заболеваемости COVID-19, предполагается, что он будет сильнее весеннего, заявила в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Весной, по ее словам, в России проходил ранее спрогнозированный рост заболеваемости COVID-19, но он был "незаметным" — наблюдалось легкое течение, поэтому "люди зачастую не обращались к медикам".
"Мы предполагаем, что осенью он придет к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует", — заявила глава РПН.
"Все-таки мы надеемся, что наши изначальные предположения о том, что вирус ищет свое место в сезонности, реализовалось сегодня, и он себя нашел", — сказала Попова.
https://1prime.ru/health/20230617/840860627.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.