МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Осенью в России ожидается подъем заболеваемости COVID-19, предполагается, что он будет сильнее весеннего, заявила в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. ВОЗ призвала страны готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19

"Мы предполагаем подъем (заболеваемости COVID-19 — прим. ред.) осенью", — заявила Попова.

Весной, по ее словам, в России проходил ранее спрогнозированный рост заболеваемости COVID-19, но он был "незаметным" — наблюдалось легкое течение, поэтому "люди зачастую не обращались к медикам".

"Мы предполагаем, что осенью он придет к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует", — заявила глава РПН.

"Все-таки мы надеемся, что наши изначальные предположения о том, что вирус ищет свое место в сезонности, реализовалось сегодня, и он себя нашел", — сказала Попова.