МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Почти 140 тысяч россиян скончались в 2022 году от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Росстата. Росстат зафиксировал удорожание всех наблюдаемых лекарств

Росстат начал публиковать статистику по смертности от COVID-19 с весны 2020 года, однако осенью прошлого года перестал обновлять сведения в ежемесячном формате. Статистическое ведомство отмечало, что приняло такое решение на фоне снижения числа смертей среди тех, у кого был диагностирован вирус.

В пятницу ведомство опубликовало статистический бюллетень "Естественное движение населения РФ за 2022 год", где в том числе указаны и данные о смертности от коронавирусной инфекции.

В соответствии с данными Росстата, от коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в России в 2022 году скончалось 139 289 человек (7,3% к общему числу умерших в прошлом году). Это более чем в три раза меньше, чем в 2021 году, когда от коронавируса скончались 465 525 человек.

Кроме того, уточнены данные по смертности и рождаемости в России в 2022 году. Смертность составила 1,89 миллиона человек (на 542,9 тысячи человек меньше, чем в 2021 году), рождаемость — 1,3 миллиона человек (снижение на 94,1 тысячи по сравнению с 2021 годом). Естественная убыль населения по итогам прошлого года была в 1,7 раза меньше, чем годом ранее — 594,5 тысячи человек против более миллиона человек.

Среди наиболее частых причин смертности в РФ в прошлом году были болезни системы кровообращения — от них скончались 831,5 тысячи человек (43,8% к общему числу умерших в прошлом году). Это на 11% меньше чем в 2021 году (почти 934 тысячи смертей). Смертность от новообразований в 2022 году составила почти 281,1 тысячи человек (14,8% от общего числа умерших), из них злокачественных — 276,9 тысячи.

От болезней органов дыхания в 2022 году скончалось 81,5 тысячи человек, это на 29% меньше, чем в 2021 году (114,7 тысячи случаев). Их них от пневмонии скончалось почти 42,7 тысячи человек (снижение на 43% по сравнению с 2021 годом). От болезней нервной системы скончались 107,8 тысячи человек, на 12,5% меньше чем в 2021 году; от болезней органов пищеварения 103,3 тысячи (против 108,7 тысячи в 2021 году), от внешних причин — 146 тысяч человек (против 139 тысяч годом ранее).