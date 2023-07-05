МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию, специалисты Роспотребнадзора организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, рассказали представители ведомства по Свердловской области. В Роспотребнадзоре предсказали подъем заболеваемости COVID-19

"В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" (г. Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", — сказано в сообщении.

Уточняется, что на данный момент выявлено семь случаев инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора определили границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан и установили личности контактировавших с зараженными. Ведомство обеспечило проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, организовало медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.

Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия, добавили в Роспотребнадзоре.