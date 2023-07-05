У работников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию
Роспотребнадзор: менингококковую инфекцию выявили у работников Ozon в Екатеринбурге
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию, специалисты Роспотребнадзора организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, рассказали представители ведомства по Свердловской области.
"В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" (г. Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", — сказано в сообщении.
Уточняется, что на данный момент выявлено семь случаев инфекции.
Специалисты Роспотребнадзора определили границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан и установили личности контактировавших с зараженными. Ведомство обеспечило проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, организовало медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.
Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия, добавили в Роспотребнадзоре.
https://1prime.ru/health/20230705/841010627.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.