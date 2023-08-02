МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Информация о том, что ряд медицинских услуг в России станет платным, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Попова оценила влияние санкций на производство медицинского оборудования

"Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", — сказал Кузнецов журналистам.

Он отметил, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренная и неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут продолжать оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается гражданам России бесплатно по полису ОМС, подчеркнул Кузнецов.

По словам помощника министра здравоохранения, вопрос о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта оказания медицинской помощи находится в ведении лечащего врача. Именно он принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов и выдает соответствующие направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, пояснил Кузнецов. Врач раскрыл, чем опасны укусы комаров

Медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставлять пациенту информацию в доступной форме, касающуюся того, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Также по постановлению Правительства России медицинская организация в обязательном порядке должна уведомлять пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно, уточнил Кузнецов.