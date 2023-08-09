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2023
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Мурашко оценил российское законодательство в области регулирования табака
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. Российское законодательство в части регулирования использования табачной продукции — самое прогрессивное в мире, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко... ПРАЙМ, 09.08.2023
право, общество , здоровье, новости, россия, табак, законодательство, михаил мурашко
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СЕНЕЖ (Московская область), 9 авг — ПРАЙМ. Российское законодательство в части регулирования использования табачной продукции — самое прогрессивное в мире, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Российское законодательство, действительно в мире отмечается, что является самым прогрессивным в области регулирования табачной продукции", — сказал он и отметил, что на сегодняшний день российское законодательство создало массу регуляторных норм, которые позволяют защитить население от пагубного влияния табака и никотина.
Ранее Всемирная организация здравоохранения включила Россию в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по многим критериям.