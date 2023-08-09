СЕНЕЖ (Московская область), 9 авг — ПРАЙМ. Российское законодательство в части регулирования использования табачной продукции — самое прогрессивное в мире, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Акциз на ввозимые вейпы принес бюджету России втрое больше, чем на стики

"Российское законодательство, действительно в мире отмечается, что является самым прогрессивным в области регулирования табачной продукции", — сказал он и отметил, что на сегодняшний день российское законодательство создало массу регуляторных норм, которые позволяют защитить население от пагубного влияния табака и никотина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила Россию в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по многим критериям.