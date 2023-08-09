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Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии
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Риск завоза чумы из Монголии в Россию исключён, в РФ обеспечен комплекс необходимых профилактических мер, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По информации Национального... ПРАЙМ, 09.08.2023
общество , здоровье, новости, россия, роспотребнадзор, монголия, чума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Риск завоза чумы из Монголии в Россию исключён, в РФ обеспечен комплекс необходимых профилактических мер, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в Улан-Баторе зарегистрирован случай заболевания человека чумой.
"Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Риск завоза инфекции на территорию РФ исключен", — говорится в сообщении.
По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, пояснили в пресс-службе.
Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.