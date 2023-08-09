МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Риск завоза чумы из Монголии в Россию исключён, в РФ обеспечен комплекс необходимых профилактических мер, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В Германии признали экономику страны неконкурентоспособной

По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в Улан-Баторе зарегистрирован случай заболевания человека чумой.

"Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Риск завоза инфекции на территорию РФ исключен", — говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, пояснили в пресс-службе.

Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.