УФА, 11 авг — ПРАЙМ. В крупной башкирской птицефабрике обнаружили птичий грипп, рассказали в региональном госкомитете по ветеринарии. В России отметили рост цен на мясо и птицу

"Вечером 9 августа в Уфимскую районную ветеринарную станцию поступила информация от собственника АО "Птицефабрика "Башкирская" об увеличении падежа птиц с клинической картиной схожей с высокопатогенным гриппом птиц в одном из помещений села Авдон", — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, специалисты Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории направили материалы на обследование в госучреждение "ВНИИЗЖ" в город Владимир для установления диагноза, продолжают изучать доставленные пробы из птицефабрики.

В госкомитете подчеркнули, что АО "Птицефабрика "Башкирская" является лидером среди крупнейших российских производителей яиц и яйцепродуктов. Объем производства куриных яиц с начала 2023 года превышает 440 миллион штук, а поголовье птиц — 2,6 миллион голов.

По данным управления Роспотребнадзора по Башкирии, на птицефабрике зарегистрирован очаг гриппа птиц.

"В очаге организованы и проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей", — подчеркнули в ведомстве.