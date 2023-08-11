2023-08-11T14:54:56+03:00
2023-08-11T14:54:56+03:00
2023-08-11T14:54:56+03:00
2023
https://1prime.ru/health/20230811/841404813.html
На птицефабрике в Башкирии обнаружили птичий грипп
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В крупной башкирской птицефабрике обнаружили птичий грипп, рассказали в региональном госкомитете по ветеринарии. "Вечером 9 августа в Уфимскую районную ветеринарную станцию... ПРАЙМ, 11.08.2023
сельское хозяйство, общество , потребрынок, здоровье, бизнес, экономика, новости, россия, птицефабрика, птичий грипп
https://cdnn.1prime.ru/images/83548/27/835482736.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83548/27/835482736.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83548/27/835482735.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83548/27/835482735.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83548/27/835482728.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83548/27/835482728.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230804/841292844.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
УФА, 11 авг — ПРАЙМ. В крупной башкирской птицефабрике обнаружили птичий грипп, рассказали в региональном госкомитете по ветеринарии.
"Вечером 9 августа в Уфимскую районную ветеринарную станцию поступила информация от собственника АО "Птицефабрика "Башкирская" об увеличении падежа птиц с клинической картиной схожей с высокопатогенным гриппом птиц в одном из помещений села Авдон", — сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, специалисты Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории направили материалы на обследование в госучреждение "ВНИИЗЖ" в город Владимир для установления диагноза, продолжают изучать доставленные пробы из птицефабрики.
В госкомитете подчеркнули, что АО "Птицефабрика "Башкирская" является лидером среди крупнейших российских производителей яиц и яйцепродуктов. Объем производства куриных яиц с начала 2023 года превышает 440 миллион штук, а поголовье птиц — 2,6 миллион голов.
По данным управления Роспотребнадзора по Башкирии, на птицефабрике зарегистрирован очаг гриппа птиц.
"В очаге организованы и проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей", — подчеркнули в ведомстве.