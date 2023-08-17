МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Случаи тяжелых отравлений мухоморами продолжают выявляться в России, Роспотребнадзор предупредил об опасности данного гриба, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Россельхозбанк подсчитал, сколько меда потребляют россияне за год

"В России продолжают регистрироваться случаи тяжёлых отравлений красным мухомором. Красный мухомор — ядовитый гриб. Его употребление в пищу может нанести серьезный вред здоровью. Тело гриба содержит целый ряд токсичных соединений, которые свободно проникают через гематоэнцефалический барьер мозга и напрямую воздействуют на центральную нервную систему", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в числе входящих в гриб ядов есть мускарин, вызывающий уменьшение сердечного выброса, мусцимол, муказон, а также иботеновая кислота, которая приводит к разрушению клеток головного мозга.

Употребление мухомора может привести к серьезному отравлению и спазму мышц. Не исключена атрофия мышечных тканей или даже остановка сердцебиения, отметили в ведомстве.

При передозировке мухомор вызывает судороги, отек легких, удушье, кому. В случае тяжёлого отравления возможен летальный исход, подчеркнули в пресс-службе.

"Роспотребнадзор продолжает работу по блокировке сетевых ресурсов, на которых реализуется продукция с содержанием мухоморов. О площадках, реализующих указанную продукцию, просим сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ОНФ направил обращение в челябинское УФАС России после жалоб жителей на автомобиль с рекламой микродозинга красного мухомора. По данным регионального отделения ОНФ, в отделение поступают жалобы от жителей Челябинска, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально") сразу привлекает взгляды прохожих, также указан номер телефона.