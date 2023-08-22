МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Исполнение закона о приравнивании вейпов к табаку, ограничивающего их продажу в интернете, открытую выкладку, продажу несовершеннолетним, не осуществляется должным образом, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он также призвал запретить с 1 марта следующего года ароматизаторы для вейпов, что сделает их безвкусными и непопулярными. Эксперты исследовали отношение россиян к водителям электросамокатов

"По прошествии трех месяцев можно сделать вывод, что участники рынка соблюдать закон не планируют. Достаточно зайти в любой магазин и увидеть своими глазами: все продавалось, как и раньше, в интернете — также. Продавцы вейпов хотят продолжать работать в тени, без госрегулирования, толкая контрафакт детям и молодежи на каждом углу", — написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что в то время как курение вейпов приводит к несчастным случаям, в том числе и летальным, оно становится "повальным" среди школьников. Он также добавил, что инициируемые им проверки владельцев сайтов по продаже вейпов идут медленно.

Метелев напомнил, что в принятый закон заложено право правительства утвердить перечень веществ, запрещенных к содержанию в вейпах, и "это право нужно использовать". "Вместе с Минздравом и экспертным сообществом разработан конкретный перечень этих веществ. Комитет по молодежной политике исходит из того, что все ароматизаторы, любые искусственные и натуральные пищевые добавки, создающие иллюзию отсутствия вреда и манипулирующие выбором потребителя, должны быть запрещены", — отметил он, высказав также мнение, что такой запрет популярность вейпов, ведь "курить безвкусные вейпы нет никакого резона, значит их производство и продажа сойдет на нет". Мурашко оценил российское законодательство в области регулирования табака

"Соответствующий проект постановления направлен в правительство на согласование, ожидаемая дата вступления в силу — 1 марта 2024 года. Хотя, конечно, нужно раньше", — считает глава комитета ГД.

Депутат выразил уверенность, что большинство россиян поддерживают решение по последовательному сокращению и ограничению в продаже вейпов в России.

С 1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.