МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Несколько отечественных производителей разрабатывают аналог зарубежного препарата "Зепатир" от гепатита С; при этом патент на этот препарат действует в стране до марта 2030 года, рассказали РИА Новости в Минпромторге России. MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита C "Зепатир"

Ранее во вторник Росздравнадзор сообщил, что получил уведомление о прекращении поставок препарата "Зепатир" американским фармпроизводителем MSD. При этом уточнялось, что данное решение не повлияет на поставки лекарства в 2024 году.

"По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата", — заявили в Минпромторге.

При этом там уточнили, что патент на препарат "Зепатир" (международное непатентованное наименование — гразопревир + элбасвир) действует в России до 2030 года. Это означает, что аналог лекарства может быть введен в оборот в случае ухода с рынка иностранной компании.

Кроме того, могут быть использованы механизмы как добровольного, так и принудительного лицензирования. "Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости… принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Механизм принудительного лицензирования лекарственных препаратов является исключительной мерой для обеспечения населения необходимыми ему лекарственными препаратами", — пояснили в Минпромторге.

Там отметили, что для поддержки разработки крайне востребованных аналогов патентованных лекарств из перечня ЖНВЛП в стране с 2023 года внедряется механизм "продукты на полку". Он предполагает субсидии на разработку и регистрацию патентованных препаратов в случае ухода иностранного производителя из РФ: тогда российский производитель просто запускает производство уже готового лекарства.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала агентству, что на сегодняшний день "Зепатир" есть в наличии. "В России у "Зепатира" нет дженериков, но известно, что есть российский производитель, который получил разрешение на проведение клинических исследований. Вероятно, в скором времени он появится на рынке. Но в уходе "Зепатира" нет ничего страшного — есть другие препараты для лечения гепатита С, в различных комбинациях действующих веществ, в том числе отечественного производства. Так что без лекарств пациенты не останутся", — заверила она.

"Прямых аналогов у этого препарата на российском рынке в настоящее время нет — это комбинированный продукт. Но с аналогичным показателями препаратов на рынке достаточное количество… Наличие этого препарата на рынке или его уход глобально ничего не изменит, потому что нет какой-то общей программы для того, чтобы это заболевание эффективно лечить", — сказал в свою очередь РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.