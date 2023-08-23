МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Новые побочные эффекты – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза" — выявлены у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин, в инструкции к ним необходимо добавить данную информацию, соответствующее письмо Минздрава России опубликовано в государственном реестре лекарственных средств. Россиянам вернули более двух миллиардов рублей долгов по зарплате

"В ходе подготовки требований к безопасности, эффективности лекарственных средств, основанных на современной научно обоснованной информации об опыте клинического применения лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующего вещества дезлоратадин, была выявлена необходимость актуализации инструкций по применению соответствующих лекарственных препаратов", — говорится в документе.

Согласно актуальной информации по безопасности применения дезлоратадина, в инструкции по медицинскому применению препарата необходимо добавить новые побочные действия – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза", при этом должно быть указано, что частота данных осложнений неизвестна.

В государственном реестре лекарственных средств указана информация о регистрации в России 27 препаратов с действующим веществом дезлоратадин, в их числе "Эриус", "Лордестин", "Дезлоратадин-Вертекс".