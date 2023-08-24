МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Больницы и поликлиники теперь смогут закупать медицинские изделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям для пациентов с тяжелыми заболеваниями без учета альтернативных вариантов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ. В России расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

"Больницы и поликлиники смогут закупать медицинские изделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям – без обязанности учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках. Постановление о правилах формирования перечня таких изделий и лечебного питания подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Отмечается, что данное нововведение позволит упростить и ускорить закупочные процедуры для более оперативного обеспечения медицинскими изделиями и лечебным питанием нуждающихся в них людей. Новым постановлением предусмотрено, что заявление о включении медизделия или специализированных продуктов в перечень смогут направлять в минздрав региональные органы здравоохранения, их главные внештатные специалисты, а также медицинские организации, в которых оказывается помощь конкретному пациенту.

"Рассматривать заявление будет специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители минздрава, минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. При этом будет учитываться соответствующее заключение профильного главного внештатного специалиста. Сам перечень будет утверждаться правительством", — пояснили в кабмине.