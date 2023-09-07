МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Увеличение доли отечественных препаратов на рынке соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил в интервью РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Минздрав рассказал о новых побочных эффектах препаратов от аллергии

"Увеличение на рынке доли отечественных лекарств соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики в целом. Этот процесс будет неизменно продолжаться", — сказал собеседник агентству.

Как отметило ранее РБК, в российских аптеках на 20 процентов снизился ассортимент импортных лекарств.