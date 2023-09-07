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2023
https://1prime.ru/health/20230907/841679751.html
Минздрав заявил об увеличении доли российских лекарств на рынке
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Увеличение доли отечественных препаратов на рынке соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 07.09.2023
общество , здоровье, новости, россия, минздрав, импортозамещение, лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Увеличение доли отечественных препаратов на рынке соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил в интервью РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Увеличение на рынке доли отечественных лекарств соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики в целом. Этот процесс будет неизменно продолжаться", — сказал собеседник агентству.
Как отметило ранее РБК, в российских аптеках на 20 процентов снизился ассортимент импортных лекарств.