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Лекарства в России могут начать продавать в рассрочку онлайн
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Сервис интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку онлайн, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух источников, знакомых с новым... ПРАЙМ, 18.09.2023
общество , здоровье, новости, россия, лекарства
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сервис интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку онлайн, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух источников, знакомых с новым проектом компании.
"Интернет-портал "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку в онлайне", — утверждает газета. Эту информацию также подтвердил представитель "Сбер Еаптеки", он уточнил, что для развития этого проекта будет запущен специальный сервис.
В издании отмечается, что запуск нового сервиса связан с желанием сервиса занять пока свободную на рынке нишу. Сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок, а не лекарств.
Как пишет газета, в рознице такая услуга не особо востребована. Сейчас получить лекарства в рассрочку можно в ряде аптечных сетей по карте Совкомбанка. В частности, ее предоставляют "Аптека фарма", "Доктор Столетов" и "Планета здоровья". Запрос "Ведомостей" в Совкомбанке оставили без ответа. Кроме того, аптечные сети "Доктор Столетов" и "Планета здоровья" не ответили на запрос издания.