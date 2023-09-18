МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сервис интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку онлайн, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух источников, знакомых с новым проектом компании. В ЕЦУС "Мегафон" объяснили, как устраняют аварии на сетях связи

"Интернет-портал "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку в онлайне", — утверждает газета. Эту информацию также подтвердил представитель "Сбер Еаптеки", он уточнил, что для развития этого проекта будет запущен специальный сервис.

В издании отмечается, что запуск нового сервиса связан с желанием сервиса занять пока свободную на рынке нишу. Сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок, а не лекарств.

Как пишет газета, в рознице такая услуга не особо востребована. Сейчас получить лекарства в рассрочку можно в ряде аптечных сетей по карте Совкомбанка. В частности, ее предоставляют "Аптека фарма", "Доктор Столетов" и "Планета здоровья". Запрос "Ведомостей" в Совкомбанке оставили без ответа. Кроме того, аптечные сети "Доктор Столетов" и "Планета здоровья" не ответили на запрос издания.