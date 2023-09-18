МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса "Пирола" заразнее, чем "Омикрон", имеет дополнительные мутации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Лекарства в России могут начать продавать в рассрочку онлайн

"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", — сказано в релизе.

Однако в ведомстве добавили, что, согласно исследованиям китайских и шведских ученых, вариант не такой заразный и не настолько способный уходить от иммунной защиты.