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Роспотребнадзор предупредил о более заразном варианте коронавируса
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Новый штамм коронавируса "Пирола" заразнее, чем "Омикрон", имеет дополнительные мутации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола"... ПРАЙМ, 18.09.2023
общество , здоровье, новости, роспотребнадзор, коронавирус, штамм "пирола"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса "Пирола" заразнее, чем "Омикрон", имеет дополнительные мутации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", — сказано в релизе.
Однако в ведомстве добавили, что, согласно исследованиям китайских и шведских ученых, вариант не такой заразный и не настолько способный уходить от иммунной защиты.