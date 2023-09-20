МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минфин России с 19 сентября возобновил масочный режим и другие ограничения на своей территории в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщило министерство. В "Промомеде" оценили обеспеченность России лекарствами от коронавируса

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID‑19 на территории министерства финансов Российской Федерации с 19 сентября 2023 года возобновляется действие ранее вводившихся ограничений", — говорится в сообщении.

Среди таких ограничений — обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции, нахождение в лифте не более 2-3 человек одновременно, ограничение личных контактов между работниками, представителями органов власти и организаций, а также сокращение количества посетителей, допускаемых на территорию министерства.

"Гражданам при посещении Минфина России рекомендуется исполнять указанные ограничения", — добавили в министерстве.