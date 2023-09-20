2023-09-20T09:50:04+03:00
2023-09-20T09:50:04+03:00
2023-09-20T09:50:04+03:00
2023
https://1prime.ru/health/20230920/841783351.html
Минфин возобновил масочный режим
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России с 19 сентября возобновил масочный режим и другие ограничения на своей территории в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщило министерство. "В связи с... ПРАЙМ, 20.09.2023
общество , здоровье, экономика, новости, россия, минфин рф, масочный режим, коронавирус
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006763.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006763.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006762.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006762.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006750.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006750.jpg
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230919/841779685.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минфин России с 19 сентября возобновил масочный режим и другие ограничения на своей территории в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщило министерство.
"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID‑19 на территории министерства финансов Российской Федерации с 19 сентября 2023 года возобновляется действие ранее вводившихся ограничений", — говорится в сообщении.
Среди таких ограничений — обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции, нахождение в лифте не более 2-3 человек одновременно, ограничение личных контактов между работниками, представителями органов власти и организаций, а также сокращение количества посетителей, допускаемых на территорию министерства.
"Гражданам при посещении Минфина России рекомендуется исполнять указанные ограничения", — добавили в министерстве.