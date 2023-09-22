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Глава Роспотребнадзора оценила риски распространения чумы в России
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В настоящее время рисков распространения в стране чумы нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день рисков распространения чумы нет... ПРАЙМ, 22.09.2023
общество , здоровье, новости, россия, роспотребнадзор, анна попова, чума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В настоящее время рисков распространения в стране чумы нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли", — сказала она и добавила, что ведомство ведет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система "Периметр".
По ее словам, для того, чтобы не возникало рисков распространения отслеживаются все природные очаги, а также ведется взаимодействие с коллегами из тех стран, где риски возможны.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 23 сентября.