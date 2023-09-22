МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В настоящее время рисков распространения в стране чумы нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Роспотребнадзор предупредил о более заразном варианте коронавируса

"На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли", — сказала она и добавила, что ведомство ведет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система "Периметр".

По ее словам, для того, чтобы не возникало рисков распространения отслеживаются все природные очаги, а также ведется взаимодействие с коллегами из тех стран, где риски возможны.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 23 сентября.