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В ГД потребовали снять мораторий на проверку некоторых заведений общепита
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Правительству РФ следует снять мораторий на проверку мест общественного питания, где торгуют алкоголем и табаком, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. "Депутат Госдумы Султан... ПРАЙМ, 22.09.2023
общество , потребрынок, здоровье, бизнес, новости, россия, госдума, общепит, продажи алкоголя
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительству РФ следует снять мораторий на проверку мест общественного питания, где торгуют алкоголем и табаком, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал от правительства РФ снять мораторий на проверку мест общественного питания, где торгуют алкоголем и табаком", — сообщила РИА Новости пресс-служба парламентария, отметив, что соответствующее заявление он сделал на заседании межфракционной рабочей группы по решению проблемы "наливаек", собранной по поручению председателя ГД Вячеслава Володина.