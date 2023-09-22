МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительству РФ следует снять мораторий на проверку мест общественного питания, где торгуют алкоголем и табаком, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. В России заработал единый регулятор рынка алкоголя и табака

"Депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал от правительства РФ снять мораторий на проверку мест общественного питания, где торгуют алкоголем и табаком", — сообщила РИА Новости пресс-служба парламентария, отметив, что соответствующее заявление он сделал на заседании межфракционной рабочей группы по решению проблемы "наливаек", собранной по поручению председателя ГД Вячеслава Володина.