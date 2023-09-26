МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении знака качества для точек с шаурмой, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Россияне начали экономить на фастфуде

"Шаурма остается самым народным фастфудом. Её едят и студенты, и депутаты Госдумы, но по стране катится волна отравлений шаурмой. Недавно в Москве у 16 отравившихся нашли сальмонеллёз. Поэтому я и предложил Роспотребнадзору ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда. От ведомства пришёл положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку нашей инициативы — она поможет многим людям сохранить здоровье. Продолжим работу в этом направлении", — отметил Даванков.

По словам вице-спикера, Роспотребнадзор будет подтверждать соблюдение стандартов приготовления шаурмы и её правильный состав. Владельцы точек общепита смогут пользоваться ей добровольно.

"В настоящее время Роспотребнадзором совместно с научными подведомственными организациями прорабатывается вопрос о целесообразности создания системы добровольной маркировки, подтверждающей соблюдение высоких стандартов приготовления пищевой продукции, а также ее сбалансированный состав в конкретной точке общественного питания", — говорится в ответе главы Роспотребнадзора Анны Поповой на обращение Даванкова.

Ранее Даванков сообщил, что стандарт шаурмы будет рассмотрен в Госдуме в начале осенней сессии. В июле Даванков также обращался в ведомство с предложением разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, определить полезные ингредиенты и исключить вредные. По словам парламентария, на его июльское письмо был получен ответ от статс-секретаря — заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова со ссылкой на рецепт приготовления "ЗОЖ- шаурмы" на сайте "Здоровое-питание.РФ".