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Мурашко прокомментировал сложности с лекарствами в России
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Ситуация с лекарствами в России в целом стабильная, возникающие сложности были не более чем с 10 препаратами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Ситуация... ПРАЙМ, 29.09.2023
общество , здоровье, новости, россия, лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ситуация с лекарствами в России в целом стабильная, возникающие сложности были не более чем с 10 препаратами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом в той или иной стране или внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он отметил, что сегодня есть возможность очень быстро ввезти необходимый препарат или произвести замену при возникновении трудностей.
По словам министра, сегодня нельзя снижать внимание и контроль за фармацевтическим рынком. Финансирование по программам обязательного медицинского страхования идет стабильно, никаких перебоев нет, поэтому медицинские организации имеют достаточно средств на закупки, пояснил Мурашко.
Он добавил, что ситуация с ценами на препараты также стабильная, 80% лекарств из перечня жизненно важных производится в России.