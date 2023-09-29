МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ситуация с лекарствами в России в целом стабильная, возникающие сложности были не более чем с 10 препаратами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. ТМК привлекла почти четыре миллиарда рублей в ходе SPO

"Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом в той или иной стране или внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Он отметил, что сегодня есть возможность очень быстро ввезти необходимый препарат или произвести замену при возникновении трудностей.

По словам министра, сегодня нельзя снижать внимание и контроль за фармацевтическим рынком. Финансирование по программам обязательного медицинского страхования идет стабильно, никаких перебоев нет, поэтому медицинские организации имеют достаточно средств на закупки, пояснил Мурашко.

Он добавил, что ситуация с ценами на препараты также стабильная, 80% лекарств из перечня жизненно важных производится в России.