2023-10-11T09:53:57+03:00
2023-10-11T09:53:57+03:00
2023-10-11T09:53:57+03:00
2023
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Правительство увеличит расходы на госпрограмму "Развитие здравоохранения"
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Расходы на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" увеличены в 2024 году на 8%. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Объём... ПРАЙМ, 11.10.2023
общество , здоровье, экономика, новости, россия, михаил мурашко, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Расходы на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" увеличены в 2024 году на 8%. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Объём расходов на реализацию государственной программы был увеличен в 2024 году на 8%, в 2025 году + 8% и 2026 год + 4% к 2025 году", — сообщил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
Министр добавил, что на программу "Развитие здравоохранения" в 2024 году в совокупности планируется выделить 1 триллион 329 миллиардов рублей.
Кроме того, предусматривается увеличение расходов на осуществление мероприятий по лекарственному обеспечению — в 2024 году на 33,9 миллиарда рублей по отношению к 2023 году, отметил Мурашко. По его словам, объём финансового обеспечения данных расходов составит 334,2 миллиарда рублей в 2024 году.