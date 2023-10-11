МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Расходы на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" увеличены в 2024 году на 8%. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Расходы бюджета Москвы на здравоохранение в 2024 году значительно вырастут

"Объём расходов на реализацию государственной программы был увеличен в 2024 году на 8%, в 2025 году + 8% и 2026 год + 4% к 2025 году", — сообщил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Министр добавил, что на программу "Развитие здравоохранения" в 2024 году в совокупности планируется выделить 1 триллион 329 миллиардов рублей.

Кроме того, предусматривается увеличение расходов на осуществление мероприятий по лекарственному обеспечению — в 2024 году на 33,9 миллиарда рублей по отношению к 2023 году, отметил Мурашко. По его словам, объём финансового обеспечения данных расходов составит 334,2 миллиарда рублей в 2024 году.