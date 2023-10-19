МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на услуги стоматологов в России могут подскочить на 30% к Новому году, о чем предупредил Telegram-канал Mash. ФАС потребовала от крупнейших производителей мяса кур снизить оптовые цены

Как сообщают представители отрасли, причиной роста цен является ослабление курса рубля, антироссийские санкции и проблемы с логистикой. Значительная часть материалов для стоматологов экспортировалась из-за рубежа. Врачи использовали импортные анестезию, пломбы и композиты, полировочные диски и резинки. После ухода западных производителей с российского рынка в магазинах начался дефицит нужных материалов. Аналоги оказались более низкого качества.

По данным источников, стоимость швейцарских имплантов увеличится на 30%. Более бюджетные варианты, как, например, корейские, подорожают на 10-15%.

Ранее, в ноябре 2022 года, в России заговорили о росте цен на медицинские услуги на порядка 15%. Замтнее всего стало подорожание в тех сфераз медицины, где зарубежные материалы используются гораздо чаще.

Стоматологи и ортодонты стали лидерами среди врачей в России по уровню оплаты труда. По итогам сентября текущего года зарплата стоматолога в Тюмени составила 350-750 тысяч рублей. Стоматологу-хирургу в Московской области готовы платить порядка 100-400 тысяч рублей, отметили аналитики сервиса «Авито Работа».