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Россиян предупредили о возможном подорожании услуг стоматологов
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Цены на услуги стоматологов в России могут подскочить на 30% к Новому году, о чем предупредил Telegram-канал Mash. Как сообщают представители отрасли, причиной роста цен является... ПРАЙМ, 19.10.2023
общество , здоровье, финансы, новости, россия, стоматология
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на услуги стоматологов в России могут подскочить на 30% к Новому году, о чем предупредил Telegram-канал Mash.
Как сообщают представители отрасли, причиной роста цен является ослабление курса рубля, антироссийские санкции и проблемы с логистикой. Значительная часть материалов для стоматологов экспортировалась из-за рубежа. Врачи использовали импортные анестезию, пломбы и композиты, полировочные диски и резинки. После ухода западных производителей с российского рынка в магазинах начался дефицит нужных материалов. Аналоги оказались более низкого качества.
По данным источников, стоимость швейцарских имплантов увеличится на 30%. Более бюджетные варианты, как, например, корейские, подорожают на 10-15%.
Ранее, в ноябре 2022 года, в России заговорили о росте цен на медицинские услуги на порядка 15%. Замтнее всего стало подорожание в тех сфераз медицины, где зарубежные материалы используются гораздо чаще.
Стоматологи и ортодонты стали лидерами среди врачей в России по уровню оплаты труда. По итогам сентября текущего года зарплата стоматолога в Тюмени составила 350-750 тысяч рублей. Стоматологу-хирургу в Московской области готовы платить порядка 100-400 тысяч рублей, отметили аналитики сервиса «Авито Работа».