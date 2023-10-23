МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" утратила эффективность, исследования обновленной сыворотки продолжаются, рассказал РИА Новости советский и российский микробиолог, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт объяснила, почему дети часто травятся бытовой химией

Микробиолог подчеркивал, что "Спутник V" в течение двух лет защищал от штамма и "дельта"-штамма коронавируса, однако его эффективность снизилась после появления трех вариантов "омикрона".

По словам Гинцбурга, в данный момент проходят испытания обновленной вакцины, в которых принимают участие 50 человек.

"Нет, никакой побочки. У нескольких человек была температура, но на следующий день она прошла", — рассказал он.

Директор НИЦ им. Гамалеи добавил, что центр получил разрешение на исследование нового "Спутника V" с участием детей.