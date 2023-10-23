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Эффективность "Спутника V" упала, заявил Гинцбург
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Вакцина "Спутник V" утратила эффективность, исследования обновленной сыворотки продолжаются, рассказал РИА Новости советский и российский микробиолог, директор НИЦ эпидемиологии и... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , здоровье, новости, александр гинцбург, спутник v, коронавирус
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" утратила эффективность, исследования обновленной сыворотки продолжаются, рассказал РИА Новости советский и российский микробиолог, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Микробиолог подчеркивал, что "Спутник V" в течение двух лет защищал от штамма и "дельта"-штамма коронавируса, однако его эффективность снизилась после появления трех вариантов "омикрона".
По словам Гинцбурга, в данный момент проходят испытания обновленной вакцины, в которых принимают участие 50 человек.
"Нет, никакой побочки. У нескольких человек была температура, но на следующий день она прошла", — рассказал он.
Директор НИЦ им. Гамалеи добавил, что центр получил разрешение на исследование нового "Спутника V" с участием детей.