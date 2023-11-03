МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Европу захлестнула новая "эпидемия" в виде массовой депрессии населения, которую вызвали кризис на Украине и пандемия COVID-19. Это приводит к ухудшению экономических показателей, пишет издание Interia со ссылкой на исследование Польского института экономики (PIE). "Может дать трещину". В ФРГ задумались о последствиях политики Евросоюза

Как отмечает издание, "депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик государств ЕС".

Опрос PIE показал, что 62% респондентов в Евросоюзе негативно оценивают свое психическое здоровье из-за влияния конфликта на Украине и пандемии коронавируса.

При этом Interia подчеркивает, что депрессия и психические расстройства, помимо медицинского, имеют и экономическое измерение.

В статье отмечается: "В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда".

Как свидетельствуют эксперты ВОЗ, на мнение которых в том числе основывается PIE, каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, возвращается в четырехкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан.