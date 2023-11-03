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"Из-за Украины". На Европу обрушилась новая напасть
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Европу захлестнула новая "эпидемия" в виде массовой депрессии населения, которую вызвали кризис на Украине и пандемия COVID-19. Это приводит к ухудшению экономических показателей,... ПРАЙМ, 03.11.2023
новости, общество , здоровье, экономика, мировая экономика, европа, украинский кризис, пандемия коронавируса, депрессия, потери
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Европу захлестнула новая "эпидемия" в виде массовой депрессии населения, которую вызвали кризис на Украине и пандемия COVID-19. Это приводит к ухудшению экономических показателей, пишет издание Interia со ссылкой на исследование Польского института экономики (PIE).
Как отмечает издание, "депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик государств ЕС".
Опрос PIE показал, что 62% респондентов в Евросоюзе негативно оценивают свое психическое здоровье из-за влияния конфликта на Украине и пандемии коронавируса.
При этом Interia подчеркивает, что депрессия и психические расстройства, помимо медицинского, имеют и экономическое измерение.
В статье отмечается: "В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда".
Как свидетельствуют эксперты ВОЗ, на мнение которых в том числе основывается PIE, каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, возвращается в четырехкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан.