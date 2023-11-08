МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, на котором планируется обсудить меры по борьбе с онкологическими заболеваниями и ряд текущих вопросов, сообщила пресс-служба Кремля. Путин поручил направить в кабмин предложения по развитию рынка труда

Совещание пройдет по видеосвязи.

С докладами по основной теме выступят вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В сентябре глава минздрава сообщил, что ежегодно в России выявляют чуть более 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, а под диспансерным наблюдением находятся 4 миллиона граждан РФ. При этом, по словам министра, за последние годы на 14% снизилась одногодичная летальность онкопациентов, и на 7% увеличилась пятилетняя выживаемость.

Министр также сообщил, что средний возраст наступления злокачественных новообразований в России увеличился. Но, по его словам, в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний.

На докладе у президента в апреле Мурашко рассказал о появлении в России протонной терапии — такие центры есть в Москве, Петербурге и Ульяновской области, а также о совместной работе с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" по лучевой терапии.