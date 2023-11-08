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Путин обсудит с правительством меры по борьбе с онкологией
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Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, на котором планируется обсудить меры по борьбе с онкологическими заболеваниями и ряд текущих вопросов,... ПРАЙМ, 08.11.2023
новости, общество , здоровье, россия, владимир путин, правительство, совещание, онкология
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, на котором планируется обсудить меры по борьбе с онкологическими заболеваниями и ряд текущих вопросов, сообщила пресс-служба Кремля.
Совещание пройдет по видеосвязи.
С докладами по основной теме выступят вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В сентябре глава минздрава сообщил, что ежегодно в России выявляют чуть более 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, а под диспансерным наблюдением находятся 4 миллиона граждан РФ. При этом, по словам министра, за последние годы на 14% снизилась одногодичная летальность онкопациентов, и на 7% увеличилась пятилетняя выживаемость.
Министр также сообщил, что средний возраст наступления злокачественных новообразований в России увеличился. Но, по его словам, в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний.
На докладе у президента в апреле Мурашко рассказал о появлении в России протонной терапии — такие центры есть в Москве, Петербурге и Ульяновской области, а также о совместной работе с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" по лучевой терапии.