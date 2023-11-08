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Иммунолог сообщил о приближении пика заболеваемости COVID-19
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Пик заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать в декабре, заявил в интервью "Ленте.ру" глава компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай... ПРАЙМ, 08.11.2023
новости, общество , здоровье, россия, covid-19, заболеваемость, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Пик заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать в декабре, заявил в интервью "Ленте.ру" глава компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
"В этом году, судя по всему, реальная заболеваемость будет поменьше, чем в прошлом году и значительно поменьше, чем в предыдущие омикрон-волны. Тем не менее, всплеск будет заметный", — спрогнозировал иммунолог.
При этом он отметил, что в настоящий момент в России делают существенно меньше тестов, поэтому официальные данные о заболеваемости могут быть в определенной степени занижены.
Вместе с тем Крючков дал четкий прогноз: "Пик будет в декабре. У нас совпадает сезонность с распространением "пиролы". Я думаю, доминирование "пиролы" может случиться в декабре, то есть буквально через месяц".
Оперштаб по борьбе с коронавирусом 7 ноября сообщил, что заболеваемость COVID-19 за неделю повысилась на 31,7%. Рост новых случаев зафиксировали в 73 регионах страны. В 18 из них выявили больше заражений, чем в среднем по России.