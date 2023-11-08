МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Пик заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать в декабре, заявил в интервью "Ленте.ру" глава компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В России растет спрос на противовирусные с распространением COVID-19

"В этом году, судя по всему, реальная заболеваемость будет поменьше, чем в прошлом году и значительно поменьше, чем в предыдущие омикрон-волны. Тем не менее, всплеск будет заметный", — спрогнозировал иммунолог.

При этом он отметил, что в настоящий момент в России делают существенно меньше тестов, поэтому официальные данные о заболеваемости могут быть в определенной степени занижены.

Вместе с тем Крючков дал четкий прогноз: "Пик будет в декабре. У нас совпадает сезонность с распространением "пиролы". Я думаю, доминирование "пиролы" может случиться в декабре, то есть буквально через месяц".

Оперштаб по борьбе с коронавирусом 7 ноября сообщил, что заболеваемость COVID-19 за неделю повысилась на 31,7%. Рост новых случаев зафиксировали в 73 регионах страны. В 18 из них выявили больше заражений, чем в среднем по России.