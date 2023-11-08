МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В России зафиксировали новую волну заболеваемости коронавирусом, которая является более высокой, чем предыдущая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Иммунолог сообщил о приближении пика заболеваемости COVID-19

Чиновница выступила на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре", — сказала она.

По словам Поповой, на данный момент в неделю регистрируют 35-36 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, что в два раза превышает показатели предыдущего месяца.

Вместе с тем, по словам Поповой, 30 процентов от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Глава Роспотребнадзора добавила, что на сегодняшний день в России выявили десять случаев заражения новым вариантом "Пирола". По ее словам, ожидается распространение этого штамма.

Первые случаи заражения штаммом "Пирола" выявили в текущем году во Франции. К симптомам нового варианта коронавируса относятся повышенная температура, потеря обоняния и вкуса, головная боль, слабость, лихорадка и кашель.