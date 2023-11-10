МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рынок частной психологической помощи в России растет, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 14%, до 6,7 тысячи частных практиков и центров такой направленности, ожидаемо в лидерах обе столицы, а следующими идут Свердловская область и Краснодарский край, подсчитали для РИА Новости аналитики экосистемы для бизнеса "Контур". Названы регионы - лидеры по научно-технологическому развитию

"По данным аналитиков "Контура" на октябрь 2023 года, психологические услуги в России предлагают более 6,65 тысячи частных практиков и центров (+14%). При этом более 1,6 тысячи сосредоточены в Москве, в то время как в других регионах их количество в разы меньше", — сообщили специалисты.

Они уточнили, что на втором месте по количеству психологов Санкт-Петербург, где душевным врачеванием занимаются 612 участников рынка, на третьем — Московская область с 343 центрами и специалистами. Четвертое место занимает Свердловская область, где работают 316 профессиональных борцов с тревогой. И пятое — Краснодарский край, где их 315.

"Самый маленький рынок в этой области услуг — в Калмыкии и Тыве, где по одному участнику рынка. В Ненецком автономном округе и Чеченской Республике — по 2, в Еврейской автономной области — 3", — отметили в компании. В большинстве российских регионов психологические услуги предоставляют не более 50 специалистов и центров.

"Топ регионов с наибольшим присутствием психологов возглавили Москва и Санкт-Петербург, затем идут Московская и Свердловская области. Это можно объяснить несколькими причинами. Прежде всего стрессом. Там, где темп жизни выше, там и стрессов больше. Соответственно, больше запросов на помощь психологов. Но здесь можно возразить, что стресс от высокой трудовой нагрузки по интенсивности вполне сопоставим со стрессом от отсутствия работы. Поэтому в силу вступают и другие факторы", — пояснил эксперт проекта "Контур.Фокус" Антон Яковлев.

К важным критериям эксперт относит и уровень платежеспособности: вышеперечисленные регионы характерны развитой экономикой и более высокими доходами населения, чем в целом по стране. Яковлев утончил, что когда закрыты "основные потребности" — это в равной мере касается и людей, и организаций — то можно инвестировать и в развитие персонала, и в саморазвитие, в том числе с помощью психологов.

Кроме того, по его мнению, спрос на психологов поддерживается трендом на психологические тренинги — эта услуга востребована у банков и других крупных компаний. Корпорации обращаются к психологам для отработки сложных коммуникаций, выходов из конфликтов и повышения уровня стрессоустойчивости сотрудников клиентских подразделений, оценки сотрудников на руководящие должности и так далее.