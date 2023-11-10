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2023-11-10T16:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/health/20231110/842235888.html
Голикова заявила о росте страхового обеспечения россиян с 2000 года
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https://россиясегодня.рф
Страховое обеспечение каждого россиянина выросло почти в 28 раз за последние с начала века, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Страховое обеспечение на каждого... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , здоровье, новости, россия, страховое обеспечение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Страховое обеспечение каждого россиянина выросло почти в 28 раз за последние с начала века, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Страховое обеспечение на каждого гражданина за этот период (с 2000 года по сегодняшний день) возросло в 28 раз. Это действительно большие цифры, когда начинаешь анализировать этот период", — сказала замглавы правительства во время осмотра павильона "На службе здоровья".
Как сообщает Голикова, в настоящее время список жизненно важных лекарств включает в себя 815 препаратов, а в 2000 году их было всего 338. По ее словам, в то время страна производила всего 16% лекарств из этого перечня, а сейчас это уже 74%.
"Конечно, сегодняшняя выставка — это не просто подведение итогов, не только обсуждение каких-то результатов. Это взгляд в будущее. И это будущее делаем мы с вами", — резюмировала она
Ранее издание "Комсомольская правда" рассказало, что сейчас активно идет процесс цифровизации ОМС, что позволит существенно упростить взаимодействие граждан с медицинскими учреждениями и избавить их от необходимости носить с собой документы.