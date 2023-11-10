МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Страховое обеспечение каждого россиянина выросло почти в 28 раз за последние с начала века, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Раскрыта суть и смысл цифровизации системы ОМС

"Страховое обеспечение на каждого гражданина за этот период (с 2000 года по сегодняшний день) возросло в 28 раз. Это действительно большие цифры, когда начинаешь анализировать этот период", — сказала замглавы правительства во время осмотра павильона "На службе здоровья".

Как сообщает Голикова, в настоящее время список жизненно важных лекарств включает в себя 815 препаратов, а в 2000 году их было всего 338. По ее словам, в то время страна производила всего 16% лекарств из этого перечня, а сейчас это уже 74%.

"Конечно, сегодняшняя выставка — это не просто подведение итогов, не только обсуждение каких-то результатов. Это взгляд в будущее. И это будущее делаем мы с вами", — резюмировала она

Ранее издание "Комсомольская правда" рассказало, что сейчас активно идет процесс цифровизации ОМС, что позволит существенно упростить взаимодействие граждан с медицинскими учреждениями и избавить их от необходимости носить с собой документы.