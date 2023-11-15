МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Обновленная вакцина от коронавируса прошла клинические испытания, "Спутник лайт" может поступить в оборот в начале декабря, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Попова сообщила о новой волне заболеваемости COVID-19

Микробиолог отметил РИА Новости, что клинические испытания вакцины завершены, однако отчет еще не написан. По его словам, Министерство здравоохранения России параллельно нарабатывать объемы продукции и дописывать отчет, чтобы вакцина поступила в медучреждения как можно скорее.

"Если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде (10-15 декабря) "Спутник лайт" будет в гражданском обороте", — подчеркнул он.

Микробиолог также указал, что вирус изменился, его летальность снизилась, но заразность повысилась. По его словам, это стало причиной необходимости обновить вакцину.

Гинцбург добавил, что полный обновленный "Спутник V" и детский вариант вакцины поступят позже.

Ранее Гинцбург рассказывал РИА Новости, что "Спутник V" утратила эффективность.