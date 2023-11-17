МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россияне за 10 месяцев текущего года нарастили спрос на средства для отказа от курения на 13% и, напротив, несколько снизили интерес к классическим сигаретам, говорится в исследовании группы ВТБ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили, кому повысят пенсию в 2024 году по новому закону

"За 10 месяцев 2023 года в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), на 13% вырос спрос на средства для отказа от курения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на классические сигареты стал немного ниже", — говорится в материалах.

Траты на никотиновые жвачки, пластыри, специализированные спреи и тому подобное составили около 218 миллионов рублей. Всего за 10 месяцев было приобретено 202 тысячи упаковок средств для борьбы с курением. При этом их средняя стоимость за два года выросла на 18% и составила 1077 рублей.

По данным аналитиков, продажи классических сигарет за 10 месяцев к аналогичным периодам прошлого года снизились на 1-3% (в зависимости от месяца). Средняя цена пачки сигарет с 2021 года увеличилась почти на четверть и достигла 189 рублей в 2023 году.

Всего с января по октябрь было приобретено 534 миллиона табачных изделий, включающих классические сигареты, мини-сигары (сигариллы), стики для курения и сиcтемы нагревания.

По данным аналитиков, больше всего табачные товары покупают в летние месяцы, а в холодное время продажи немного снижаются.