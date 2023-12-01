МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2024 год войдет отдельный тариф на наблюдение за репродуктивным здоровьем россиян, а также отдельный тариф на диспансеризацию по здоровью работающих. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Зампредседателя правительства в пятницу, 1 декабря, выступила на открытии конгресса "Национальное здравоохранение" в Москве.

По ее словам, правительство скоро утвердит программы государственных гарантий бесплатного оказания россиянам медпомощи на 2024 год, в рамках которой организуют отдельные тарифы.

"Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими", — сказала Голикова.

Замглавы правительства отметила, что отдельным тарифам предусмотрят диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.

Голикова добавила, что такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с ближайшей медорганизацией, либо через заключение договора с ней.

Как напомнила вице-премьер, равное право россиян на получение медицинской помощи закреплено в Конституции Российской Федерации.