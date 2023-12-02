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Поликлиники обяжут перейти на электронные медкарты, заявил Мурашко
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Отказ от использования бумажных медицинских карт в поликлиниках входит в новый принцип организации работы первичного звена, в будущем такой переход станет обязательным, заявил на... ПРАЙМ, 02.12.2023
общество , здоровье, новости, россия, михаил мурашко, переход на электронные медкарты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Отказ от использования бумажных медицинских карт в поликлиниках входит в новый принцип организации работы первичного звена, в будущем такой переход станет обязательным, заявил на конгрессе "Национальное здравоохранение" министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем", — сказал он и пояснил, что отказ от бумажных медкарт — новый базовый принцип организации первичного звена.
По его словам, переход нужен, чтобы сформировать ресурс данных, позволяющий создать преемственность между уровнями оказания медпомощи.
Министр добавил, что кроме этого, врачебный почерк уже давно попал в анекдоты, а электронные медкарты помогут решить эту проблему.