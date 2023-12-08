МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев этого года, что ниже уровня инфляции, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Собянин рассказал о будущем программ выплат на покупку льготных лекарств

"По данным мониторинга цен на ЖНВЛП в аптечных и медицинских организациях за 11 месяцев 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента повысился на 3,8%, что ниже уровня инфляции", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что средний рост цен за месяц — 0,4% по данным Росстата — тоже значительно ниже месячной инфляции. Согласно сообщению Росздравнадзора, система государственной регистрации цен на лекарственные препараты показывает эффективность в контроле уровня цен и сохранении доступности лекарств на рынке.

Согласно Росстату, лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, подорожали на 0,9% в ноябре по сравнению с октябрем.