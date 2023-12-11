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В России зарегистрировали обновленную вакцину "Спутник Лайт"
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Министерство здравоохранения России зарегистрировало обновленную вакцину "Спутник Лайт", препарат имеет низкую частоту побочных эффектов, следует из сообщения ведомства. "Минздрав... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , здоровье, новости, спутник лайт, минздрав рф, коронавирус
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России зарегистрировало обновленную вакцину "Спутник Лайт", препарат имеет низкую частоту побочных эффектов, следует из сообщения ведомства.
"Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом", — говорится в релизе.
В Минздраве подчеркнули, что на данный момент Росздравнадзор завершает госконтроль качества вакцины, затем препарат поступит в гражданский оборот.
Как добавили в министерстве, "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов, продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.