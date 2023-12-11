МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России зарегистрировало обновленную вакцину "Спутник Лайт", препарат имеет низкую частоту побочных эффектов, следует из сообщения ведомства. Россиян предупредили об опасной для детей “странной” пневмонии

"Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом", — говорится в релизе.

В Минздраве подчеркнули, что на данный момент Росздравнадзор завершает госконтроль качества вакцины, затем препарат поступит в гражданский оборот.

Как добавили в министерстве, "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов, продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.