МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России зарегистрировало обновленную вакцину "Спутник Лайт", препарат имеет низкую частоту побочных эффектов, следует из сообщения ведомства.

Лечение больных COVID-19 в регионах России

Россиян предупредили об опасной для детей “странной” пневмонии

"Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом", — говорится в релизе.

В Минздраве подчеркнули, что на данный момент Росздравнадзор завершает госконтроль качества вакцины, затем препарат поступит в гражданский оборот.

Как добавили в министерстве, "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов, продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.