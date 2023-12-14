МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Дефицит вакцин от кори является техническим сбоем, основу для сырья составляют яйца, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу на завтрак

"Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи. Здесь тоже такой технический сбой, на самом деле, и вызывает сожаление, с чем он связан, это связано, как ни странно, — с яйцом", — сказал он.

Президент пояснил, что куриное яйцо является сырьем для производства препарата.

Как добавил глава государства, производители лекарств заверили его, что полностью заменят ушедшие с российского рынка фармпрепараты.

"Часто ведь бывает психологически, что человек привык к определенному лекарству, но это важно, даже психология очень важна, человек верит в это лекарство или не верит", — отметил Путин.

По последним данным Росстата, яйца продолжили дорожать, за неделю поднявшись на 4,55 процента. Отмечается, что цена на продукт с начала года поднялась на 46,18 процента.