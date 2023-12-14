Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, в основе лежит яйцо
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Дефицит вакцин от кори является техническим сбоем, основу для сырья составляют яйца, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи. Здесь тоже такой технический сбой, на самом деле, и вызывает сожаление, с чем он связан, это связано, как ни странно, — с яйцом", — сказал он.
Президент пояснил, что куриное яйцо является сырьем для производства препарата.
Как добавил глава государства, производители лекарств заверили его, что полностью заменят ушедшие с российского рынка фармпрепараты.
"Часто ведь бывает психологически, что человек привык к определенному лекарству, но это важно, даже психология очень важна, человек верит в это лекарство или не верит", — отметил Путин.
По последним данным Росстата, яйца продолжили дорожать, за неделю поднявшись на 4,55 процента. Отмечается, что цена на продукт с начала года поднялась на 46,18 процента.
https://1prime.ru/health/20231214/842567566.html