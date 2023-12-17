МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Избыток сахара в детском рационе может привести к нарушению пищеварения, поэтому лучше дарить детям на Новый год не сладкое, а интересные игрушки, рассказал агентству РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. Названы самые популярные в России подарки на Новый год

Он напомнил, что впереди новогодние праздники и детей ждет большое количество "сладких искушений и подарков".

"Избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита… Поэтому попросите знакомых, друзей и родственников, которые собираются к вам в гости, дарить не конфеты, а интересные игрушки", — сказал Османов и отметил, что детям до в возрасте двух-трех лет давать конфеты и добавлять сахар в пищу не стоит, детям постарше безопасно давать одну конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов), детям в возрасте 6-10 лет — две конфеты, а детям от 10 лет — три конфеты в день.

Османов также рассказал, что полезной сладостью для ребенка может стать зефир.

"Это лакомство не на 100% безобидное, так как в его составе есть сахар. Однако если выбирать домашний зефир на основе яблочного и смородинового пюре, то вместе с рафинадом вы даете ребенку полезную клетчатку и фруктовые кислоты. Общего сахара в 100 граммах зефира — всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки — около 35-40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную домашнюю зефирину, ребенок потребляет всего 1 грамм сахара", — пояснил врач.

По его словам, невредными сладостями для ребенка также могут стать мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков и пюре, подкрашенный сахарной свеклой или другим натуральным красителем, сухофрукты и фруктовые чипсы, подсушенные в духовке.