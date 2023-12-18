МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Работодатели в России зафиксировали рост заболеваемости в офисах и на предприятиях, по информации эпидемиологов, самыми распространенными болезнями стали грипп, ковид и ОРВИ, пишет газета "Комсомольская правда". Терапевт рассказала, какие болезни грозят дачникам

В материале говорится, что ведущую роль в перечне заболеваний занимает грипп, который сейчас приобрел более "злую" форму и может дать осложнения на легкие, вызвать пневмонию и ударить по сердцу. По данным врачей, самый пик заболеваемости ожидается в середине января-феврале.

Тем не менее, в Роспотребнадзор отметили, что для привитых от гриппа людей риск получить осложнения сведен к минимуму.

В статье уточняется, что ковид также остается распространенным заболеванием. По данным Оперштаба, в октябре в некоторых регионах России зафиксировали значительных рост госпитализации с ковидом.

Врач-пульмонолог, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов в свою очередь отметил, что нынешние варианты "омикрона" могут привести к воспалению внутренней выстилки кровеносных сосудов и повысить риск тромбозов, инфарктов и инсультов.

Кроме того, автор статьи сообщает, что различные сезонные возбудители ОРВИ также занимают "лидирующие" места в списке распространенных заболеваний.

Опрошенные "Комсомольской правдой" эксперты отмечают, что в период повышенной заболеваемости важны полноценный сон, физические нагрузки, снижение уровня стресса, а также здоровое, наполненное витаминами питание.