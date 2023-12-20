МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Употребление куриных яиц на завтрак на регулярной основе может привести к негативным последствиям для здоровья, в особенности для здоровья гипертоников, сообщил в беседе с изданием NEWS.ru врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов. В России нашли способ сдержать цены на яйца за счет импорта

Умнов отметил, что это связано с наличием холестерина в курином желтке, который повышает риск сердечно-сосудистых осложнений.

По словам врача, куриные яйца в целом являются полезным продуктом, содержащим множество важных микроэлементов и способствующим набору полезной массы для спортсменов. Тем не менее, с осторожностью употреблять их в пищу необходимо не только гипертоникам, но и людям, страдающим атеросклеротической болезнью.

Эксперт особенно отметил необходимость правильно готовить яйца перед употреблением в пищу.

"При недостаточной жарке возможно заражение сальмонеллезом. Повышается риск онкологических заболеваний, если использовать при жарке дешевое подсолнечное масло, бекон, колбасу. Также повышается давление при чрезмерном солении блюда", — заключил эксперт.