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Употребление куриных яиц на завтрак на регулярной основе может привести к негативным последствиям для здоровья, в особенности для здоровья гипертоников, сообщил в беседе с... ПРАЙМ, 20.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Употребление куриных яиц на завтрак на регулярной основе может привести к негативным последствиям для здоровья, в особенности для здоровья гипертоников, сообщил в беседе с изданием NEWS.ru врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Умнов отметил, что это связано с наличием холестерина в курином желтке, который повышает риск сердечно-сосудистых осложнений.
По словам врача, куриные яйца в целом являются полезным продуктом, содержащим множество важных микроэлементов и способствующим набору полезной массы для спортсменов. Тем не менее, с осторожностью употреблять их в пищу необходимо не только гипертоникам, но и людям, страдающим атеросклеротической болезнью.
Эксперт особенно отметил необходимость правильно готовить яйца перед употреблением в пищу.
"При недостаточной жарке возможно заражение сальмонеллезом. Повышается риск онкологических заболеваний, если использовать при жарке дешевое подсолнечное масло, бекон, колбасу. Также повышается давление при чрезмерном солении блюда", — заключил эксперт.