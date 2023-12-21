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С поезда Тюмень - Адлер в Саратове сняли более 100 детей
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Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения температуры у одного из... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , здоровье, новости, россия, поезд, саратов, дети, больница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"Через Саратовскую область следует поезд Тюмень-Адлер. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь", — написал глава региона.
Он отметил, что учреждение полностью готово к приему пациентов, ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.