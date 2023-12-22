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Врач-диетолог нашла замену шампанскому на Новый год
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На Новый год лучше отказаться от шампанского отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара... ПРАЙМ, 22.12.2023
общество , здоровье, новости, россия, алкоголь, шампанское, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. На Новый год лучше отказаться от шампанского отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Татьяна Залетова.
"Игристые вина — одни из самых неблагоприятных напитков с точки зрения здоровья, потому что газация и холод вызывает спазм протоков пищеварительных желез и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употребляемой пищей", — рассказала она.
По словам диетолога, при наличии проблем с поджелудочной железой лучше заменить на новогоднем столе игристые вина на сухие или крепкие напитки. Она добавила, что смешивать алкоголь с различными сладкими газированными напитками или соками не рекомендуется, а также посоветовала не менять алкогольный напиток в течение вечера.