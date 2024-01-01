МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Салат оливье и сельдь под шубой лучше не употреблять в пищу сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обед когда организм окончательно проснется, сообщили РИА Новости опрошенные врачи. Россиянам рассказали, как вывести пятна от салатов и вина на одежде

"Традиционное оливье или селедка под шубой — насыщенные, сложные для усваивания блюда — лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется. Кроме того, если вечером и ночью еда была тяжелой и обильной, то печени и желчному пузырю нужно дать отдохнуть", — пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он также предупредил, что с доеданием новогодних салатов нужно быть осторожнее, так как они могут испортиться и привести к отравлениям и пищеварительным расстройствам. По словам Тяжельникова, начать день лучше с более легкой пищи, например, с каш, омлетов, творога, бульонов, овощных салатов, ягод, фруктов, орехов.

Врач отметил, что после употребления алкоголя происходит обезвоживание, поэтому возникает желание съесть соленое, задерживающее воду, а также что-то сильно углеводное, жирное, чтобы восполнить энергию.

"Правильно употреблять не просто соленые, а ферментированные продукты. В них содержится много витамина С и других витаминов и микроэлементов, которые помогают восстановить метаболизм и улучшить состояние. Это может быть квашенная капуста, соленые, но не маринованные огурцы, кисломолочные продукты, даже чайный гриб", — рассказал Тяжельников.

Он также добавил, что пить нужно воду, травяные чаи, морсы, отвары, но не кофе, способствующий выводу жидкости из организма.

Внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин пояснил, что "опохмеление" может быть чреватым для здоровья.

"Повторное употребление алкоголя стимулирует вывод воды и электролитов из организма, что лишь увеличивает возникший дефицит важных микроэлементов, а также дополнительную нагрузку на органы, участвующие в метаболизме алкоголя", — сказал он и добавил, что прием лекарственных средств в постинтоксикационный период должен сопровождаться индивидуальными рекомендациями врача, не следует заниматься самолечением.