МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет вернуться к работе в субботу, сообщили в ведомстве. Глава Пентагона объявил о начале операции по защите Красного моря

"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Райдер отметил, что глава ведомства выздоравливает и рассчитывает, что в субботу "приступит к своим обязанностям".