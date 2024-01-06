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Глава Пентагона Ллойд Остин лег в больницу
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Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет вернуться к работе в... ПРАЙМ, 06.01.2024
общество , здоровье, новости, сша, пентагон, ллойд остин, госпиталь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет вернуться к работе в субботу, сообщили в ведомстве.
"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Райдер отметил, что глава ведомства выздоравливает и рассчитывает, что в субботу "приступит к своим обязанностям".