МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Самыми полезными способами приготовления яиц являются варка всмятку и омлет на пару. Такое мнение выразила "Ленте.ру" диетолог телемедицинского сервиса "Доктрис" Лариса Ферман. Некоторые товары снова подорожают в январе. И это не яйца

По словам эксперта, питательная ценность продукта зависит от способа его приготовления.

"Варка яиц всмятку или приготовление яиц пашот считается одним из лучших методов, так как при этом сохраняются все важные питательные вещества, в том числе чувствительные к температуре витамины и антиоксиданты, — сказала врач.

Ферман также отметила, что омлет на пару также позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ, так как яйца не подвергаются высоким температурам.

Кроме того, диетолог напомнила, что яйца благодаря содержанию высококачественного белка являются идеальным продуктом для восстановления мышц, роста и развития тела. По ее словам, яйцо также богато витаминами A, D, E, и B12, железом, селеном и цинком.