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Россиянам раскрыли "секрет" похудения после праздников
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Восстановление режима, сбалансированное питание, здоровый сон и физическая активность помогут избавиться от лишних килограммов после праздников, следует из справочного материала,... ПРАЙМ, 10.01.2024
общество , здоровье, новости, россия, здоровье, праздники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — ПРАЙМ. Восстановление режима, сбалансированное питание, здоровый сон и физическая активность помогут избавиться от лишних килограммов после праздников, следует из справочного материала, подготовленного Минздравом Ростовской области.
По мнению специалистов, в период новогодних праздников можно поправиться на три-четыре килограмма, поэтому, чтобы вернуться в форму без вреда для здоровья, необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Так, необходимо вернуться к привычному рациону, восстановить режим сна, ужинать не позднее, чем за два часа до сна, а также тратить больше энергии, чем потреблять.
Кроме того, в питании стоит ориентироваться на продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. В материалах отмечается, что при желании что-либо съесть, можно выпить стакан воды, так как зачастую жажда принимается за голод. Здоровый сон также играет важную роль в контроле аппетита, а физическая активность поможет сжечь лишние калории.
Рекомендуется гулять, добавить вечерние прогулки и не забывать о разминке в течение дня, заключают специалисты.