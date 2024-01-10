РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — ПРАЙМ. Восстановление режима, сбалансированное питание, здоровый сон и физическая активность помогут избавиться от лишних килограммов после праздников, следует из справочного материала, подготовленного Минздравом Ростовской области. Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть в новогодние каникулы

По мнению специалистов, в период новогодних праздников можно поправиться на три-четыре килограмма, поэтому, чтобы вернуться в форму без вреда для здоровья, необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Так, необходимо вернуться к привычному рациону, восстановить режим сна, ужинать не позднее, чем за два часа до сна, а также тратить больше энергии, чем потреблять.

Кроме того, в питании стоит ориентироваться на продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. В материалах отмечается, что при желании что-либо съесть, можно выпить стакан воды, так как зачастую жажда принимается за голод. Здоровый сон также играет важную роль в контроле аппетита, а физическая активность поможет сжечь лишние калории.

Рекомендуется гулять, добавить вечерние прогулки и не забывать о разминке в течение дня, заключают специалисты.