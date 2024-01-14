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Человечеству предрекли новую смертоносную болезнь
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Новую "болезнь Х", которая может в 20 раз превзойти COVID-19 по количеству смертей, планируется обсудить на Всемирнойм экономическом форуме (ВЭФ) с 15 по 19 января. "Учитывая... ПРАЙМ, 14.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Новую "болезнь Х", которая может в 20 раз превзойти COVID-19 по количеству смертей, планируется обсудить на Всемирнойм экономическом форуме (ВЭФ) с 15 по 19 января.
"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" — говорится в анонсе встречи.
Сообщается, что обсуждение состоится 17 января в 11.30-12.15 по местному времени (13.30-14.15 мск). В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.
Кроме того, уточняется, что, учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.