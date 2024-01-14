МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Новую "болезнь Х", которая может в 20 раз превзойти COVID-19 по количеству смертей, планируется обсудить на Всемирнойм экономическом форуме (ВЭФ) с 15 по 19 января. Врачи исключили риск распространения гриппа птиц через продукты в Москве

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" — говорится в анонсе встречи.

Сообщается, что обсуждение состоится 17 января в 11.30-12.15 по местному времени (13.30-14.15 мск). В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

Кроме того, уточняется, что, учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.