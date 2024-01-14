МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы, вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Человечеству предрекли новую смертоносную болезнь

"Вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах. Предстоящий Всемирный экономический форум в Давосе 17 января не станет исключением. Одна из сессий деловой программы мероприятия посвящена обсуждению "болезни Х", — говорится в сообщении.

Однако в ведомстве отметили, что участие в форуме занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним мировых экспертов и ученых эпидемиологов не предусмотрено. Кроме того, упомянуто, что после завершения пандемии COVID-19 ВОЗ стремится продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы и неготовность мира к ним, а также призывая увеличить финансирование организации.

"Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре заверили, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х".

Ранее в опубликованном анонсе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе было заявлено, что новая "болезнь Х" может в 20 раз превзойти коронавирус по количеству смертей.

Всемирный экономический форум ежегодно проходит в швейцарском Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. В этом году форум состоится с 15 по 19 января.